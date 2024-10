M5s Conte | vicenda Grillo assolutamente marginale inutile enfasi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – “In questo momento M5s è assorbito da questama è unarispetto al processo costituente che l’intera comunità del Movimento sta vivendo”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppein collegamento con CasaCorriere festival 2024. “Siamo nel pieno di questo processo e con tutto il rispetto per giornali e giornalisti che danno moltaa un aspetto che è contrattuale: do per scontato che se non c’è una prestazione non può esserci una controprestazione”, ha chiaritoquando gli è stato chiesto se la rottura conè irreversibile. Secondo l’ex premier parlare di “parricidio” come fanno alcuni giornali è “un’”: “E’ un termine giornalistico come ce ne sono tanti ma non ha molto senso: non si è mai visto un parricidio compiuto con la risoluzione di un rapporto contrattuale”.