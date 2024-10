Oasport.it - L’Italia sbarca nel SailGP: Spithill leader, Tita al timone? Svelati i partecipanti, si parte a Dubai

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Jamesha concluso la propria avventura a bordo di Luna Rossa: dopo la finale di Louis Vuitton Cup, persa contro INEOS Britannia poche settimane fa nelle acque di Barcellona, il formidabile velista australiano aveva nei fatti annunciato che non avrebbe proseguito la propria carriera di timoniere con il sodalizio italiano. Il due volte vincitore della America’s Cup con gli statunitensi di Oracle ricoprirà ora il ruolo di CEO della nuova squadra italiana di. Il Bel Paese sbarcherà infatti in questo circuito velico e lo farà con l’esperienza di un’autentica icona di questo sport. Lo avevamo già anticipato nelle ultime settimane, ma ora è arrivata anche l’ufficialità per mezzo dell’organizzatore di questa competizione, che ha svelato quali saranno i dodici equipaggi al via.