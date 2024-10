Liguria, le opposizioni unite intorno a Orlando: “Ce l’ha messa tutta, non va lasciato solo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) I leader delle opposizioni hanno sostenuto il candidato di centrosinistra durante le ultime battute della campagna elettorale, ricordando i vantaggi che votare per le opposizioni potrà apportare alla Regione L'articolo Liguria, le opposizioni unite intorno a Orlando: “Ce l’ha messa tutta, non va lasciato solo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Liguria, le opposizioni unite intorno a Orlando: “Ce l’ha messa tutta, non va lasciato solo” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I leader dellehanno sostenuto il candidato di centrosinistra durante le ultime battute della campagna elettorale, ricordando i vantaggi che votare per lepotrà apportare alla Regione L'articolo, le: “Ce, non va” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali Liguria, Schlein con Orlando: “possiamo vincere” - Regionali Liguria, Schlein con Orlando: "possiamo vincere, facciamolo insieme. Sono almeno tre le buone ragione per andare a votare" ... (strettoweb.com)

Regionali Liguria, Schlein con Orlando: "Possiamo vincere, facciamolo insieme" - "Possiamo vincere, facciamolo insieme. Sono almeno tre le buone ragione per andare a votare questo fine settimana per Andrea Orlando presidente", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in Liguria ... (ilgiornale.it)

Liguria: video Schlein con Orlando, 'sanità, salari, etica tante buone ragioni per sostegno' - Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Almeno tre buone ragioni per andare a votare questo fine settimana, domenica e lunedì, e per votare per Andrea Orlando Presidente". Così Elly Schlein in un video sui socia ... (lanuovasardegna.it)

Dalla Liguria a Washington - Barcolla ma non crolla, almeno per ora. Dopo due anni di governo non si può certo affermare che l'esecutivo presieduto ... (ildiariodellavoro.it)