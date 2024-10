La reazione dei gieffini quando l’autore gli ha comunicato che Maica era tornata in Spagna (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello di Maica Benedicto ha fatto fare ai gieffini numerose ipotesi. Come già scritto: “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa“, è stato il pensiero di Giglio. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori“, è stato quello di Iago. “La chiamavano sempre in confessionale e ci stava tanto. Secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano, magari è voluta andarsene via perché qua non parlava con nessuno“, è stata la prima ipotesi di Jessica, che ne ha poi sparata una più fantasiosa. “Forse è una grande star della Spagna ed è venuta qua a fare un’ospitata. Magari un’influencer?“. L’idea di Luca Calvani, invece, è che lei fosse una chef internazionale: “Ha cucinato benissimo, ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni, lei non è una che lavora in farmacia!“. Biccy.it - La reazione dei gieffini quando l’autore gli ha comunicato che Maica era tornata in Spagna Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello diBenedicto ha fatto fare ainumerose ipotesi. Come già scritto: “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa“, è stato il pensiero di Giglio. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori“, è stato quello di Iago. “La chiamavano sempre in confessionale e ci stava tanto. Secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano, magari è voluta andarsene via perché qua non parlava con nessuno“, è stata la prima ipotesi di Jessica, che ne ha poi sparata una più fantasiosa. “Forse è una grande star dellaed è venuta qua a fare un’ospitata. Magari un’influencer?“. L’idea di Luca Calvani, invece, è che lei fosse una chef internazionale: “Ha cucinato benissimo, ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni, lei non è una che lavora in farmacia!“.

