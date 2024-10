In via Evemero prosegue la rimozione dell'amianto, i prossimi passi del Risanamento (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiama "incapsulamento" ed è la procedura che consente di imprigionare l'amianto presente in grande quantità sui tetti delle baracche. Questa l'operazione in corso via Evemero dove a breve la baraccopoli verrà cancellata. Lavori a buon punto a poco più di un mese dall'inizio. Nei giorni scorsi Messinatoday.it - In via Evemero prosegue la rimozione dell'amianto, i prossimi passi del Risanamento Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiama "incapsulamento" ed è la procedura che consente di imprigionare l'presente in grande quantità sui tettie baracche. Questa l'operazione in corso viadove a breve la baraccopoli verrà cancellata. Lavori a buon punto a poco più di un mese dall'inizio. Nei giorni scorsi

Risanamento: in corso la bonifica e rimozione dell’amianto in via Evemero - MESSINA. Procede la definitiva rimozione dell’amianto in via Evemero. Gli operai – comunica il Commissario straordinario del Governo per il Risanamento – hanno concluso l’incapsulamento dell’amianto p ... (letteraemme.it)