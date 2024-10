Il comune commissariato a causa di una festa hard (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le dimissioni di sette su dieci consiglieri comunali ha portato al commissariamento del comune di Varano de' Melegari, in provincia di Parma. La decisione è stata comunicata oggi dal prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi, che "ritenuta la sussistenza di motivi di grave ed urgente necessità", ha Europa.today.it - Il comune commissariato a causa di una festa hard Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le dimissioni di sette su dieci consiglieri comunali ha portato al commissariamento deldi Varano de' Melegari, in provincia di Parma. La decisione è stata comunicata oggi dal prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi, che "ritenuta la sussistenza di motivi di grave ed urgente necessità", ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Su Parma continua a diluviare - il Comune : “Situazione sotto controllo” - Alle 12 di oggi, mercoledì 23 ottobre, è uscita l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità idraulica e temporali, numero 147 di Arpae, che durerà da quell’ora fino alla mezzanotte del 25 ottobre (36 ore ... (Parmatoday.it)

Progetti in Comune. Idee - esperienze - energie per le Scuole di Parma - È stata presentata questa mattina, alla Casa della Musica, a insegnanti, professioniste e professionisti della scuola, la seconda edizione di "progetti in Comune. Idee, esperienze, energie per le Scuole di Parma", il catalogo digitale che ... (Parmatoday.it)

Parma - nuova partnership per i crociati : ci sono in comune anche CHIELLINI e DUE squadre di SERIE A - Ci sono grandissime novità in casa Parma con una nuova partnership con zondacrypto. I dettagli Il Parma ha annunciato la partnership con zondacrypto. L’exchange di crypto ha tra i suoi brand ambassador l’ex Juventus Giorgio Chiellini oltre ad ... (Calcionews24.com)

“Quartieri in festa 2024” Cresce la rassegna del Comune di Parma - “Quartieri in festa 2024”: cresce la rassegna del Comune di Parma, giunta alla seconda edizione con dieci date tra cene e feste. Ospite d’eccezione il direttore del Festivalfilosofia Daniele Francesconi il 6 ottobre. Torna il trenino “culturale” ... (Parmatoday.it)