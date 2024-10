Ilfattoquotidiano.it - Il Clásico 258 | Storia e numeri di Real Madrid-Barcellona: perché è diventato un evento calcistico unico al mondo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)sono state le protagoniste dei due match più spettacolari della terza giornata di Champions, con i nove gol complessivi rifilati a Borussia Dortmund e Bayern: ritrovarle di fronte al Santiago Bernabeu, nel Clàsico numero 258 –105 successi per i Blancos, 100 per i Blaugrana, 52 pareggi, le 43 amichevoli sono escluse dal conto – è un inno alla gioia per chi ama il calcio. Vinicius e Raphinha, con le due triplette europee, hanno scaldato il motore, ma c’è altra “polpa”: il debutto di Kylian Mbappé nella supersfida di Spagna, la presenza di Hansi Flick – anche lui all’esordio – sulla panchina blaugrana, la prima sfida assoluta tra il coach tedesco e Carlo Ancelotti, le assenze pesanti di Courtois e Rodrygo tra i Blancos e, soprattutto, le elementari questioni di classifica.