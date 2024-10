Ibrahimovic ignora il rinvio di Bologna-Milan e diventa "Fonzie" su Instagram, i tifosi insorgono (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la mattinata burrascosa per i colori rossoneri, che si è conclusa con il rinvio della sfida tra Bologna e Milan, in programma domani pomeriggio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la mattinata burrascosa per i colori rossoneri, che si è conclusa con ildella sfida tra, in programma domani pomeriggio

Perché Theo Hernandez e Reijnders non possono giocare Milan-Napoli dopo il rinvio di Bologna-Milan - Il Milan non potrà avere a disposizione Theo Hernandez e Reijnders nella partita contro il Napoli dopo il rinvio del Bologna: cosa dice il regolamento.Continua a leggere (Fanpage.it)

Scaroni contro il rinvio di Bologna Milan : «Decisione incomprensibile!» - Bologna Milan, Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, ha commentato con amarezza la decisione arrivata pochi minuti fa All’uscita dagli uffici della Lega Serie A, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato con amarezza la decisione ... (Calcionews24.com)

Bologna - Fenucci : "Rinvio del match col Milan è la scelta più saggia - porte chiuse sconfitta per il movimento" - Queste le parole dell`ad del Bologna Claudio Fenucci, all`uscita dalla Lega, in merito al rinvio ufficiale di Bologna-Milan: `C`è una situazione... (Calciomercato.com)

Calcio : Bologna-Milan - rinvio definitivo - 15.58 In Lega passa la linea del Bologna: la partita con il Milan, in programma sabato allo stadio Dall'Ara,è stata rinviata a data da destinarsi, nel 2025. Alla fine la gara è stata rinviata per decisione del sindaco Matteo Lepore. Si è parlato ... (Televideo.rai.it)