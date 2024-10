Guardate dalla figlia… Mesi di gelo con Jacqueline incinta dove si fa vedere adesso Heather Parisi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

La figlia diè prossima al parto.Luna Di Giacomo aspetta il primo figlio, un maschietto, da Ultimo e da qualche settimana è volata col cantante a New York. A quanto pare lì, nella Grande Mela, nascerà e trascorrerà i primidi vita il piccolo. La futura mamma aggiorna spesso i fan, anche dagli Usa. Mostra il pancione e di recente si è scattata delle bellissime foto con il compagno e lo 'zio' Eros Ramazzotti. E la nonna materna? Che tranon ci sia un rapporto idilliaco se non azzerato ormai è arcinoto. Entrambe hanno parlato di quanto siano distanti ormai da anni e di recente la showgirl, perchiusa nel silenzio nonostante l'insistenza dei fan, a Verissimo aveva dichiarato che non le dispiacerebbe un pranzo con le sue figlie.