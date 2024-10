Tvzap.it - “Grande Fratello”, Tommaso Franchi si dichiara per Maica: la sua reazione (VIDEO)

(Di venerdì 25 ottobre 2024) News Tv.”. Lo scambio tra il reality italiano e il reality spagnolo ha funzionato. Shaila e Lorenzo si sono dati alla pazza gioia in Spagna, mentre in Italiasembra aver preso una cotta per, che ha già lasciato la casa. Quando la concorrente spagnola ha saputo chestava male per la sua partenza, la suaè stata da brividi. (Continua) Leggi anche: “”,abbandona la casa: i presunti motivi Leggi anche: “”, Shaila è pazza d’amore: confessa tutto su lei e il coinquilino “”,si avvicina aBenedicto ha trascorso alcuni giorni nella casa del ““. In quei pochi giorni, la concorrente spagnola ha fatto breccia nel cuore di