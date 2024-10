Gli stivali New Wader di Balenciaga sono già virali grazie a Diletta Leotta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Che Balenciaga facesse stivali pazzeschi già si sapeva: è già capitato che altri modelli della nota casa di moda andassero super virali. Tanto da diventare alcuni tra i più imitati, al pari di famose sneakers o decolleté. Ora, a lanciare quella che potrebbe essere una nuova tendenza è la star dei social Diletta Leotta, che con i suoi stivali ha scatenato tantissima curiosità e interesse. Si tratta del modello New Wader di Balenciaga, nota per fare scarpe stravaganti e dai toni bold. Gli stivali di Diletta Leotta da 2.500 euro sono già virali: sono i New Wader di Balenciaga Quelli indossati dalla nota showgirl sono un modello particolarmente ampio di stivale, dove la gamba “nuota” ampiamente. La particolarità è come cadono dritti, quasi a palazzo. Quelli di Diletta sono in cuoio, ma ne esiste anche un modello in denim scuro, con tanto di cucitura. Hanno un prezzo di 2. Metropolitanmagazine.it - Gli stivali New Wader di Balenciaga sono già virali grazie a Diletta Leotta Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chefacessepazzeschi già si sapeva: è già capitato che altri modelli della nota casa di moda andassero super. Tanto da diventare alcuni tra i più imitati, al pari di famose sneakers o decolleté. Ora, a lanciare quella che potrebbe essere una nuova tendenza è la star dei social, che con i suoiha scatenato tantissima curiosità e interesse. Si tratta del modello Newdi, nota per fare scarpe stravaganti e dai toni bold. Glidida 2.500 eurogiài NewdiQuelli indossati dalla nota showgirlun modello particolarmente ampio di stivale, dove la gamba “nuota” ampiamente. La particolarità è come cadono dritti, quasi a palazzo. Quelli diin cuoio, ma ne esiste anche un modello in denim scuro, con tanto di cucitura. Hanno un prezzo di 2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli stivali New Wader di Balenciaga sono già virali grazie a Diletta Leotta - Il modello è New Wader e sono gli stivali di Diletta Leotta da 2.500 euro che la conduttrice ha indossato in una storia Instagram. (metropolitanmagazine.it)

Diletta Leotta viaggio d’amore a New York con Loris Karius ma senza Aria. Con chi è rimasta la bambina: «Si diverte un sacco» - Un outfit semplice valorizzato dagli stivali neri Balenciaga da 2500 euro. In molti si sono chiesti come mai con loro non ci fosse la piccola Aria. La figlia di Diletta Leotta e Loris Karius, Aria, è ... (leggo.it)

Diletta Leotta e gli stivali extralarge: il prezzo è assurdo. Sui social si scatenano i commenti - Diletta Leotta si prepara alla sua nuova avventura come conduttrice della nuova edizione de La Talpa, reality show molto amato dal pubblico e assente dal piccolo schermo da ben sedici anni. In attesa ... (corrieredellosport.it)

Scultura o stivali? Le scarpe esagerate di Diletta Leotta da oltre 2000 euro - Nel nuovo look mostrato da Diletta Leotta sui social, gli stivali sono il pezzo forte: un modello con gamba dritta particolarmente ampia, ovviamente griffato ... (fanpage.it)