F1, Kimi Antonelli torna al volante della Mercedes in Messico: sostituirà Hamilton nella FP1 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una nuova opportunità. Il 2025 sarà un anno importante per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano avrà l’onere e l’onore di guidare la Mercedes nel Mondiale di F1, affiancando il britannico George Russell e prendendo il posto del sette-volte campione del mondo Lewis Hamilton, che come è noto approderà in Ferrari. Una scelta coraggiosa quella di Toto Wolff (Team Principal della Stella a tre punte), spinto dalla voglia di rinnovare il team e convinto del grande talento di Antonelli. E così, dopo un esordio con il “botto” nella FP1 a Monza che avrebbe preferito evitare (incidente senza conseguenze per lui alla curva Parabolica), Kimi si calerà nuovamente nell’abitacolo della W15 nella prima sessione di prove libere di oggi in Messico (ore 20.30 italiane). Oasport.it - F1, Kimi Antonelli torna al volante della Mercedes in Messico: sostituirà Hamilton nella FP1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una nuova opportunità. Il 2025 sarà un anno importante per. Il giovane pilota italiano avrà l’onere e l’onore di guidare lanel Mondiale di F1, affiancando il britannico George Russell e prendendo il posto del sette-volte campione del mondo Lewis, che come è noto approderà in Ferrari. Una scelta coraggiosa quella di Toto Wolff (Team PrincipalStella a tre punte), spinto dalla voglia di rinnovare il team e convinto del grande talento di. E così, dopo un esordio con il “botto”FP1 a Monza che avrebbe preferito evitare (incidente senza conseguenze per lui alla curva Parabolica),si calerà nuovamente nell’abitacoloW15prima sessione di prove libere di oggi in(ore 20.30 italiane).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrea Kimi Antonelli - un bolognese in Formula 1 Il baby prodigio delle corse dal 2025 in - È davvero il caso di dire: In nomen omen. Inoltre, in Automobile Club Bologna ce lo ricordiamo ancora: quando nel 2015 in occasione dell’annuale appuntamento con la Festa dello Sport dedicata agli sportivi licenziati AC Bologna fu chiamato sul ... (Ilrestodelcarlino.it)

VIDEO / Kimi Antonelli - la verità sul nome : “Non è per Raikkonen” - Un estratto dell'evento del Festival dello Sport 2024 "Ci vediamo in Formula 1" con protagonista Kimi Antonelli (Golssip.it)

F1 : Kimi Antonelli "Pronto per circus - Wolff un secondo padre" - "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Toto Wolff è stato un secondo padre, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche ... (Ilgiornaleditalia.it)

F1 : Kimi Antonelli "Pronto per circus - Wolff un secondo padre" - "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Toto Wolff è stato un secondo padre, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche ... (Ilgiornaleditalia.it)