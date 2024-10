Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, due minorenni indagati per armi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Due indagati per armi, ma a piede libero. Tra questi anche il ragazzo che avrebbe fatto materialmente fuoco, uccidendo Emanuele Tufano. Eccola la prima (e interlocutoria) svolta della inchiesta Ilmattino.it - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, due minorenni indagati per armi Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dueper, ma a piede libero. Tra questi anche il ragazzo che avrebbe fatto materialmente fuoco, uccidendo. Eccola la prima (e interlocutoria) svolta della inchiesta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il male minore. Cosa c’entra il turismo di Napoli con l’omicidio di Emanuele Tufano e i baby killer - Non poteva succedere ovunque e no, non è colpa del turismo. L'omicidio di un ragazzo di 15 anni nella Napoli di oggi merita di essere analizzato meno superficalmente.Continua a leggere (Fanpage.it)

Drappo nero e fiori per Emanuele Tufano - il 15enne morto nella sparatoria a Napoli - Diversi minorenni sono stati interrogati per la morte di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso a Napoli; ieri sono stati apposti fiori sul luogo della sparatoria, sul corso Umberto I.Continua a leggere (Fanpage.it)

Emanuele Tufano - minorenni interrogati in questura - A Napoli si cerca di fare luce sulla tragica vicenda che ha portato alla morte di Emanuele Tufano, un ragazzo di 15 anni, ucciso durante una sparatoria tra bande di minorenni. Le indagini sono in pieno corso, e la Squadra Mobile della polizia è al ... (Thesocialpost.it)

Emanuele Tufano e Gennaro Ramondino morti per mano della camorra : ecco come i clan reclutano i giovanissimi - I minori coinvolti nella camorra e nelle mafie non sono una novità , ma un male da debellare. Ne scriveva Giancarlo Siani ieri e Roberto Saviano oggi - per citare qualcuno. Un sistema che... (Leggo.it)