Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Assomiglio sempre più a Eddie Guerrero, ogni tanto chiedo il perché a mia madre”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è apparso in WWE nel 2005 durante un’accesa storyline che vedeva protagonisti Reyed. I due litigarono per la custodia del bambino.era determinato a dimostrare di essere il padre e questo portò all’ormai iconico ladder match tra lui e Mr.619 a SummerSlam 2005.edhanno quindi un legame che è ancora più evidente ora chesi è fatto crescere capelli e baffi. In una recente intervista,ha parlato proprio di questo aspetto. Le sue parole “All’inizio non pensavo di assomigliare a. Poi, facendomi crescere i capelli, ho notato che le sue foto, i suoi baffi, assomigliavano a me, è stato un po’ spaventoso.a mia, mio padre eravia (ride). Gli anni ’90 sono stati periodi un pò selvaggi, non so cosa sia successo. So solo che sono spuntato fuori e che qualcosa è accaduto”.