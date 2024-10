Decine di milioni di euro, case, società e altro: svelato il patrimonio di Gerry Scotti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gerry Scotti ha voluto rompere il silenzio sul settimanale Gente, ma ciò che tutti hanno letto con grande interesse è stato il valore del suo patrimonio. Ormai non ci sono segreti e parliamo di tantissimi milioni intascati dal popolare conduttore tv. Le sue parole sono state eloquenti: “Da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. Non mi compri“. E poi è partita l’analisi su Gerry Scotti e sul suo patrimonio milionario. Innanzitutto, come ricostruito anche dal sito Leggo, lui ha la Gerry Scotti spa che in totale ha fatturato 6 milioni soltanto nell’ultimo anno. I guadagni sono stati pari a 4,3 milioni, mentre i ricavi sono stati 4,5 milioni. L’utile conclusivo è stato di 2,3 milioni e le disponibilità liquide hano raggiunto la somma di 5,5 milioni. Leggi anche: “Una cifra assurda”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha voluto rompere il silenzio sul settimanale Gente, ma ciò che tutti hanno letto con grande interesse è stato il valore del suo. Ormai non ci sono segreti e parliamo di tantissimiintascati dal popolare conduttore tv. Le sue parole sono state eloquenti: “Da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. Non mi compri“. E poi è partita l’analisi sue sul suomilionario. Innanzitutto, come ricostruito anche dal sito Leggo, lui ha laspa che in totale ha fatturato 6soltanto nell’ultimo anno. I guadagni sono stati pari a 4,3, mentre i ricavi sono stati 4,5. L’utile conclusivo è stato di 2,3e le disponibilità liquide hano raggiunto la somma di 5,5. Leggi anche: “Una cifra assurda”.

