Damiano David, testo e significato di Born with a broken heart

A poche settimane dall'uscita del suo primo singolo da solista, Damiano David torna in rotazione musicale con un nuovo, bellissimo brano. La canzone si intitola Born with a broken heart, e racconta un momento di smarrimento del cantante durante la relazione più importante della sua vita.

Damiano David, significato di "Born with a broken heart"

Da quando Damiano David ha ufficializzato l'inizio della sua carriera come solista pur rimanendo frontman dei Måneskin, i fan hanno iniziato a provare una grandissima emozione. Un misto di paura per il futuro della band e di entusiasmo per il nuovo percorso di un cantante che fin da subito ha alzato l'asticella. Dopo l'uscita di Slilverlines, il suo primo singolo che ha già ottenuto un incredibile successo nazionale e internazionale, Damiano stupisce con un nuovo brano: Born with a broken heart.

