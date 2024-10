Controllo di vicinato a Mira, quasi 1000 famiglie vi partecipano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla sicurezza del loro territorio partecipano quasi mille famiglie. Un dato emerso giovedì sera, all'incontro in Comune a Mira con i carabinieri, l'Associazione nazionale carabinieri, la polizia locale e i gruppi di Controllo del vicinato. Un'occasione per approfondire i temi della sicurezza Veneziatoday.it - Controllo di vicinato a Mira, quasi 1000 famiglie vi partecipano Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla sicurezza del loro territoriomille. Un dato emerso giovedì sera, all'incontro in Comune acon i carabinieri, l'Associazione nazionale carabinieri, la polizia locale e i gruppi didel. Un'occasione per approfondire i temi della sicurezza

