Inter-news.it - Brocchi: «Inter, l’esperienza fa la differenza. Bremer per la Juventus pesa»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ha battuto lo Young Boys per 1-0 nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, al Wankdorf Stadion di Berna. La vittoria è arrivata nei minuti di recupero grazie a un gol di Marcus Thuram al 93?. Di questo ne ha parlato Christiansu Prime Video. DI CARATTERE – Con questa vittoria, l’si proietta verso la prossima sfida di Champions League contro l’Arsenal, che sarà decisiva per il primato nel girone. Di questo e della prossima sfida contro lane ha parlato Christian: «Nel primo tempo, nonostante il predominio territoriale, i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni. L’episodio chiave è arrivato nella ripresa, quando Simone Inzaghi ha effettuato dei cambi, tra cui l’inserimento di Dimarco, che si è rivelato decisivo con l’assist per il gol vittoria.