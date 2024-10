Brighton, “fiume rosso” attraversa la città in ricordo del sangue dei bambini palestinesi a Gaza - VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno striscione lunghissimo retto da migliaia di persone. Il compito di ricordare la strage che sta avvenendo nella striscia per mano dell'esercito israeliano A Brighton, in Inghilterra, un "fiume rosso" ha invaso le strade della città. rosso come il sangue versato dai bambini palestinesi a Ga Ilgiornaleditalia.it - Brighton, “fiume rosso” attraversa la città in ricordo del sangue dei bambini palestinesi a Gaza - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno striscione lunghissimo retto da migliaia di persone. Il compito di ricordare la strage che sta avvenendo nella striscia per mano dell'esercito israeliano A, in Inghilterra, un "" ha invaso le strade dellacome ilversato daia Ga

