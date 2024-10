Bologna-Milan si gioca o no? Dal rinvio al campo neutro, le ipotesi (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bologna-Milan si gioca o non si gioca sabato alle 18? Il maltempo sull’Emilia Romagna e l’allerta meteo mettono in discussione il regolare svolgimento del match in programma il 26 ottobre. Il sindaco di Bologna dopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita in programma presso lo stadio Renato Dall’Ara a causa dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città. Tra l’altro le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l’allerta meteo emessa per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre. La Lega calcio di Serie A però vorrebbe far giocare la gara e infatti non ha ancora ufficializzato il rinvio della sfida. .com - Bologna-Milan si gioca o no? Dal rinvio al campo neutro, le ipotesi Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) –sio non sisabato alle 18? Il maltempo sull’Emilia Romagna e l’allerta meteo mettono in discussione il regolare svolgimento del match in programma il 26 ottobre. Il sindaco didopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita in programma presso lo stadio Renato Dall’Ara a causa dell’alluvione che ha interessato il Comune didal 19 ottobre in alcune zone della città. Tra l’altro le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l’allerta meteo emessa per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre. La Lega calcio di Serie A però vorrebbe farre la gara e infatti non ha ancora ufficializzato ildella sfida.

