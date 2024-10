Bce inflazione attesa da consumatori cala a minimo 3 anni 24%

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – In media nei paesi dell’area euro l’percepita daie la aspettative sul suo andamento futuro hanno continuato ad attenuarsi. Nel frattempo sono rimaste stabili le aspettative su crescita dei redditi e delle spese, così come quelle sull’economia in generale, mentre sono marginalmente peggiorate le attese sulla disoccupazione. È la fotografia scattata dall’ultima indagine della Bce sulle attese dei. E mentre proprio l’istituzione monetaria continua a tagliare i tassi di interesse, le aspettative deisui costi delle rate dei mutui per i prossimi 12 mesi sono leggermente diminuite, mentre sono leggermente salite quelle sui prezzi delle case. A settembre, riporta la Bce, l’percepita daisulla media dei passati 12 mesi sia è attestata al 3,4%, dal 3,9% rilevato ad agosto.