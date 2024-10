ATP di Vienna, Musetti vola in semifinale: “Una vittoria che significa tanto” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vienna, 25 ottobre 2024 – Arriva una splendida vittoria di Lorenzo Musetti su Alexander Zverev. Il risultato a favore dell’Azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, è quello di 2-6, 7-6(5), 6-4. All’Atp di Vienna, lo stesso tennista toscano conquista la semifinale del torneo. “Una vittoria che significa tanto”. Commenta Musetti, come riporta supertennis.tv. “Sascha, soprattutto su questo campo, gioca sempre bene. Ma mi sentivo bene fin dal primo incontro qui, ora mi concentro sulle prossime partite” aggiunge il tennista tricolore, che affronterà il britannico Jack Draper, domani pomeriggio dalle 15. “Il match non è iniziato come avevamo previsto – spiega -. Zverev comandava troppo il gioco, io faticavo a trovare il giusto equilibrio con il diritto e a variare con il rovescio. Sono stato lì anche quando lui è rientrato nel secondo set. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Arriva una splendidadi Lorenzosu Alexander Zverev. Il risultato a favore dell’Azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, è quello di 2-6, 7-6(5), 6-4. All’Atp di, lo stesso tennista toscano conquista ladel torneo. “Unache”. Commenta, come riporta supertennis.tv. “Sascha, soprattutto su questo campo, gioca sempre bene. Ma mi sentivo bene fin dal primo incontro qui, ora mi concentro sulle prossime partite” aggiunge il tennista tricolore, che affronterà il britannico Jack Draper, domani pomeriggio dalle 15. “Il match non è iniziato come avevamo previsto – spiega -. Zverev comandava troppo il gioco, io faticavo a trovare il giusto equilibrio con il diritto e a variare con il rovescio. Sono stato lì anche quando lui è rientrato nel secondo set.

