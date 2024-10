Inter-news.it - Asllani più di Barella per Inter Juventus? Due incognite da valutare

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il centrocampo è sicuramente il reparto che crea più grattacapi a Simone Inzaghi in vista didi domenica. Soprattutto con la scelta per quanto riguarda il vertice basso davanti alla difesa. Lanciare Kristjandal primo, o riprovare la soluzione Nicolò? CORSA A DUE – Il dubbio principale per quanto riguarda casa nerazzurra in vista diriguarda sicuramente il centrocampo. Nel dettaglio, la posizione di vertice basso davanti alla difesa. Ruolo che in condizioni normali ricoprirebbe senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu. Ma, vista l’indisponibilità per infortunio del centrocampista turco, resta da capire chi sceglierà Simone Inzaghi per ricoprire quella posizione come suo sostituto. La corsa a due è chiaramente fra Kristjane Nicolò