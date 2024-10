Quotidiano.net - Alberto Gimignani assolto dopo 10 anni, l’attore di ‘Distretto di polizia’ era accusato di riciclaggio e ricettazione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – L'attoreè statocon formula piena all'accusa di. Interprete di tante fiction di successo come 'Distretto di polizia' e 'La piovra', ma anche di numerosi film 'La Famiglia' di Ettore Scola, 'Ricordati di me' di Gabriele Muccino e ‘Cado dalle nubi' con Checco Zalone, Gimigrani venne arrestato nel luglio del 2014 con l'accusa di essere il tecnico di una banda che rubava e rivendeva telefonini. Per questo l'attore finì in carcere per oltre due settimane e sei mesi agli arresti domiciliari. Ieri, però, la prima sezione del Tribunale Ordinario di Roma lo hain primo grado con formula piena perché il fatto non sussiste. "Una sentenza liberatoria", racconta lo stesso, che oggi ha 63, all'AdnKronos. "All'epoca ero negli Stati Uniti da mio figlio.