Abitare in Toscana 2024: scendono acquisti con mutui. Salgono sfratti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Abitare in Toscana 2024: scendono acquisti con mutui. Salgono sfratti Diminuiscono sensibilmente le transazioni immobiliari (-13,9), scendono vertiginosamente gli acquisti con mutui (-30,9%), ristagna il mercato degli affitti. E ancora, continuano a svilupparsi le politiche pubbliche della casa a sostegno dei ceti meno abbienti (+453 alloggi Erp), ma con chiaro scuri sul versante dei finanziamenti (il Governo non ha più finanziato il fondo affitti e quello per la morosità incolpevole). Sono solo degli elementi contenuti nel Tredicesimo rapporto di monitoraggio sulla condizione abitativa "Abitare in Toscana", curato dall'Osservatorio Sociale di Regione Toscana e Anci Toscana, con la collaborazione del Settore regionale Politiche abitative e IRPET.

