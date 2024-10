A Meloni | macché ragnatela? E' passione

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 21.07 Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha respinto le critiche su presunti intrecci di potere definite "ladi Arianna" in un recente articolo. Dal palco del Teatro Verdi di Trieste, per i "2 anni di governo",ha affermato:"Non c'è nessuna, ve lo assicuro. Non ho nulla da nascondere e quello che faccio, lo faccio perché ci credo e non sono disponibile a vendere o a tradire quegli stessi ideali che mi hanno portata 30 anni fa a iniziare questo percorso in politica".