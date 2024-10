Digital-news.it - X Factor 2024: Giorgia conduce Live Show su Sky e diretta streaming NOW. Ghali ospite

(Di giovedì 24 ottobre 2024) XPARTE LA SFIDA TRA I 12 ARTISTI IN GARAGiudici ACHILLE LAURO,JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI,PAOLA IEZZIDELLA PRIMA PUNTATAprimo di una serie di set esclusivi realizzati ad hoc per loE SUBITO PRIMA DELINDAL BACKSTAGEANTECONDOTTO DAGIANLUCA GAZZOLI5 DICEMBRE, FINALISSIMA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO A NAPOLI:MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE CLICK DAYper prenotarsi all’accesso gratuito come pubblicoXAL VIA DAL 24 OTTOBRE TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15SU SKY E insu NOWSEMPRE DISPONIBILE ON DEMAND E SU SKY GOUna selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X