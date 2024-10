Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di venerdì 25 ottobre al torneo Wta di Tokyo 2024. Si giocano i quarti di finale, con ancora molte teste di serie impegnate. Interessante il match d’apertura tra Boulter e Andreescu, così come c’è da seguire la striscia di Daria Kasatkina, che continua a macinare vittorie e punti in questo finale di stagione. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). CENTER COURT Ore 05:00 – (9) Boulter vs Andreescu a seguire – Kenin vs (3) Kasatkina a seguire – (6) Shnaider vs Ishii a seguire – (8) Fernandez vs (1) Zheng o Uchijima Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di25al torneo Wta di. Si giocano i quarti di finale, con ancora molte teste di serie impegnate. Interessante il match d’apertura tra Boulter e Andreescu, così come c’è da seguire la striscia di Daria Kasatkina, che continua a macinare vittorie e punti in questo finale di stagione. Di seguito ecco lazione conitaliani (sette ore di fusoo col Giappone). CENTER COURT Ore 05:00 – (9) Boulter vs Andreescu a seguire – Kenin vs (3) Kasatkina a seguire – (6) Shnaider vs Ishii a seguire – (8) Fernandez vs (1) Zheng o Uchijima Wtadi25SportFace.

