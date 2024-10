WindTre, protocollo d’intesa con il Comune di Fisciano per il progetto “Smart City” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fisciano – WindTre ha firmato oggi il protocollo d’intesa con il Comune di Fisciano per l’avvio del progetto Smart City, un’iniziativa strategica che mira a favorire la crescita dei comuni italiani attraverso la diffusione di competenze digitali e tecnologie Smart, destinate a cittadini e imprese locali. Il progetto Smart City prevede una serie di interventi chiave, tra cui la valutazione delle infrastrutture di telecomunicazioni del e la costituzione di un tavolo di lavoro per la realizzazione di servizi innovativi e iniziative di digitalizzazione urbana, oltre che di percorsi di sviluppo delle competenze tecnologiche e della cultura digitale del territorio atte a fornire risposte concrete alla crescente esigenza di soluzioni evolute per la comunità. Lopinionista.it - WindTre, protocollo d’intesa con il Comune di Fisciano per il progetto “Smart City” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha firmato oggi ilcon ildiper l’avvio del, un’iniziativa strategica che mira a favorire la crescita dei comuni italiani attraverso la diffusione di competenze digitali e tecnologie, destinate a cittadini e imprese locali. Ilprevede una serie di interventi chiave, tra cui la valutazione delle infrastrutture di telecomunicazioni del e la costituzione di un tavolo di lavoro per la realizzazione di servizi innovativi e iniziative di digitalizzazione urbana, oltre che di percorsi di sviluppo delle competenze tecnologiche e della cultura digitale del territorio atte a fornire risposte concrete alla crescente esigenza di soluzioni evolute per la comunità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WINDTRE sigla un protocollo d’intesa con il Comune di Fisciano per il progetto “Smart City” - it/IT/Sustainability/la-nostra-visione. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo. (Pantareinews.com)

Fisciano : la presentazione Protocollo d’Intesa per il Progetto Smart City di WINDTRE - Fisciano, 24 ottobre 2024 – Oggi, il Comune di Fisciano ha ufficialmente siglato un protocollo d’intesa per il progetto SMART CITY di WINDTRE. La firma di questo protocollo d’intesa con WINDTRE rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro Comune. Il progetto Il progetto smart city prevede una valutazione delle infrastrutture di Telecomunicazioni del Comune; iniziative di sviluppo delle competenze tecnologiche supporto sull’analisi dei fabbisogni tecnologici e sulle opportunità offerte dai servizi digitali per indirizzare lo sviluppo di servizi innovativi dedicati alla collettività. (Zon.it)