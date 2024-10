Velasco contro la destra: «Nello sport quando conviene i figli di migranti diventano italiani» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Julio Velasco all’attacco del governo e del centrodestra. Il ct della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha annunciato il proprio rinnovo sulla panchina delle azzurre fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In occasione del Premio mecenate dello sport – Varaldo Di Pietro, intervistato durante la trasmissione Casa Italia di Rai Italia, ha dato anche una stoccata alla politica. Il tema è stato quello dei figli dei migranti e della cittadinanza italiana. Velasco ha affermato: «quando conviene, i figli di migranti diventano italiani. È quando non conviene che non diventano italiani. Anche quei partiti che votano contro sono d’accordo se conviene. quando sono semplici figli di migranti devono aspettare dieci anni». L’esultanza di Velasco e dello staff dopo la medaglie d’oro vinta in finale contro gli Usa alle Olimpiadi di Parigi 2024 (Getty Images). Lettera43.it - Velasco contro la destra: «Nello sport quando conviene i figli di migranti diventano italiani» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Julioall’attacco del governo e del centro. Il ct della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha annunciato il proprio rinnovo sulla panchina delle azzurre fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In occasione del Premio mecenate dello– Varaldo Di Pietro, intervistato durante la trasmissione Casa Italia di Rai Italia, ha dato anche una stoccata alla politica. Il tema è stato quello deideie della cittadinanza italiana.ha affermato: «, idi. Ènonche non. Anche quei partiti che votanosono d’accordo sesono semplicididevono aspettare dieci anni». L’esultanza die dello staff dopo la medaglie d’oro vinta in finalegli Usa alle Olimpiadi di Parigi 2024 (Getty Images).

