Vandalo danneggiava le auto a Bellagio perché si annoiava: ha 70 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un episodio piuttosto insolito si è verificato a San Giovanni, una frazione di Bellagio, dove un uomo di 69 anni ha vandalizzato tre auto parcheggiate con un sasso, provocando danni ingenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia le vetture appartenevano a tre turisti stranieri: un Quicomo.it - Vandalo danneggiava le auto a Bellagio perché si annoiava: ha 70 anni Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un episodio piuttosto insolito si è verificato a San Giov, una frazione di, dove un uomo di 69ha vandalizzato treparcheggiate con un sasso, provocando dingenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia le vetture appartenevano a tre turisti stranieri: un

