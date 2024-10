Uomini e donne, pugni contro il muro dietro le quinte, la reazione di Maria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 24 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, seguitissimo dating show che da decenni appassiona i telespettatori di Canale 5. Gli ultimi due episodi della trasmissione televisiva, però, non hanno visto come protagonisti, come sempre, le dame e i cavalieri del trono over o i corteggiatori e i tronisti di quello classico, ma sono state messe in onda delle puntate speciali con protagoniste le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, che ha avuto molto successo e si è conclusa martedì scorso. I fidanzati e le fidanzate che hanno diviso le loro strade sul famoso tronco della trasmissione televisiva, quindi, si sono potuti rincontrare e confrontarsi, a volte, arrivando anche a dei nuovi scontri. Dilei.it - Uomini e donne, pugni contro il muro dietro le quinte, la reazione di Maria Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 24 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata di, seguitissimo dating show che da decenni appassiona i telespettatori di Canale 5. Gli ultimi due episodi della trasmissione televisiva, però, non hanno visto come protagonisti, come sempre, le dame e i cavalieri del trono over o i corteggiatori e i tronisti di quello classico, ma sono state messe in onda delle puntate speciali con protagoniste le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, che ha avuto molto successo e si è conclusa martedì scorso. I fidanzati e le fidanzate che hanno diviso le loro strade sul famoso tronco della trasmissione televisiva, quindi, si sono potuti rincontrare e confrontarsi, a volte, arrivando anche a dei nuovi scontri.

