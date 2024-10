Inter-news.it - UFFICIALE – Mancini esonerato! Finisce l’avventura in Arabia Saudita

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Nazionale dell’saluta definitivamente Roberto, che vienedal ruolo di CT. Di seguito i dettagli sull’ufficialità della fine della storia. ESONERO – Il malcontento in, di cui era arrivata voce fino all’Italia, adesso trova conferma nell’esonero di Roberto. L’ex allenatore degli azzurri – e dell’Inter, tra i tanti altri club – mette fine anche alla sua avventura come CT della Nazionale, dopo un periodo di delusioni in campo e polemiche davanti ai giornalisti. Il capitolo in, infatti, non è stato particolarmente positivo per il mister, che ha collezionato una serie di insuccessi alla fine costatigli caro. La notizia dell’esonero di, ormai nell’aria da un paio di settimana, è stata lanciata dalla Nazionale stessa, attraverso un comunicato