**Ucraina: Putin ha incontrato il segretario generale dell'Onu Guterres** (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mosca, 24 ott. (Adnkronos/Afp) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato stasera il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine del summit dei Brics a Kazan, in Russia, per un colloquio, il primo dall'aprile del 2022, dedicato all'Ucraina. Liberoquotidiano.it - **Ucraina: Putin ha incontrato il segretario generale dell'Onu Guterres** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mosca, 24 ott. (Adnkronos/Afp) - Il presidente russo Vladimirhastasera ile Nazioni Unite Antonio Guterres a margine del summit dei Brics a Kazan, in Russia, per un colloquio, il primo dall'aprile del 2022, dedicato all'Ucraina.

