Trony apre un nuovo punto vendita a Favara (AG). Con 250 mq e 7 addetti alla vendita, è ubicato in Via Capitano Callea (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Venerdì 25 ottobre Trony inaugurerà un nuovo punto vendita Mini Trony a Favara (AG): nel nuovo negozio lavoreranno 7 addetti alla vendita coordinati dal direttore e titolare del negozio Davide Veneziano. Con 250 mq di superficie il nuovo negozio conterà su 2000 referenze e un bacino d’utenza stimato di circa Sbircialanotizia.it - Trony apre un nuovo punto vendita a Favara (AG). Con 250 mq e 7 addetti alla vendita, è ubicato in Via Capitano Callea Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Venerdì 25 ottobreinaugurerà unMini(AG): nelnegozio lavoreranno 7coordinati dal direttore e titolare del negozio Davide Veneziano. Con 250 mq di superficie ilnegozio conterà su 2000 referenze e un bacino d’utenza stimato di circa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trony apre un nuovo punto vendita a Favara (AG). Con 250 mq e 7 addetti alla vendita - è ubicato in Via Capitano Callea - E è un'azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati). E. E. R. E. trony. S. Il concept store è caratterizzato da un'immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile. E. masi@adnkronos. com . Si giunge così al 2016 con la nascita dell'insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. (Liberoquotidiano.it)

Trony apre un nuovo punto vendita a Favara (AG). Con 250 mq e 7 addetti alla vendita - è ubicato in Via Capitano Callea - Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell'insegna comune “Made in Italy”. 000 potenziali clienti a 20 min di percorrenza. E. R. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. (Liberoquotidiano.it)

Trony presenta il nuovo TRONY.it : un’esperienza digitale al servizio del punto vendita e del cliente finale - Un sito web riprogettato per unire il mondo digitale e i punti vendita fisici con tecnologie di intelligenza artificiale e nuove funzionalità mobile Milano, 26 settembre 2024 – Un ulteriore tassello per TRONY che prosegue nel suo progetto di integrazione tra il mondo digitale e gli asset storici dell’insegna, rappresentati dagli oltre 180 punti vendita […]. (Sbircialanotizia.it)