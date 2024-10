Feedpress.me - Tragico tamponamento in autostrada sulla A1 in Umbria: morti due operai

(Di giovedì 24 ottobre 2024) E'di duee un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di oggi sull'A1 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in direzione sud,  in provincia di Terni. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un camion, alla cui guida c'era un 55enne, ha tamponato un autocarro di una ditta della provincia di Latina, fermo in sosta lungo la corsia di emergenza,