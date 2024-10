Torna a Roma la seconda edizione di “Cartiera Soundscape” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Sarà il Forte Antenne nel quartiere Parioli il palco scelto per la seconda edizione di Cartiera Soundscape. La manifestazione che si svilupperà venerdì 25 e sabato 26 vuole valorizzare le sonorità della musica elettronica e tutte le discipline ad essa correlate. Si parte venerdì 25 con il live di Kyoto, il progetto della musicista Roberta Russo. La sua peculiarità risiede nella fusione della tecnica del beatbox con un’elettronica scura e cinematica. Segue Evita Polidoro, un’eclettica batterista e cantante che si muove con disinvoltura tra jazz, rock e pop. Presenterà il suo ultimo progetto “Nerovivo” dove mescola influenze post-rock, elettronica ambient e un accenno di jazz contaminato e sperimentale. Poi Tyto (nella foto, ndr), progetto del polistrumentista e produttore Beppe Scardino, già membro dei C’mon Tigre. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott. (askanews) – Sarà il Forte Antenne nel quartiere Parioli il palco scelto per ladi. La manifestazione che si svilupperà venerdì 25 e sabato 26 vuole valorizzare le sonorità della musica elettronica e tutte le discipline ad essa correlate. Si parte venerdì 25 con il live di Kyoto, il progetto della musicista Roberta Russo. La sua peculiarità risiede nella fusione della tecnica del beatbox con un’elettronica scura e cinematica. Segue Evita Polidoro, un’eclettica batterista e cantante che si muove con disinvoltura tra jazz, rock e pop. Presenterà il suo ultimo progetto “Nerovivo” dove mescola influenze post-rock, elettronica ambient e un accenno di jazz contaminato e sperimentale. Poi Tyto (nella foto, ndr), progetto del polistrumentista e produttore Beppe Scardino, già membro dei C’mon Tigre.

