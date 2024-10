Nerdpool.it - TOEI Animation a Lucca Comics & Games

(Di giovedì 24 ottobre 2024)sarà nuovamente presente anello stesso luogo dell’anno scorso (Baluardo Santa Maria, Caffè delle Mura) con uno stand di One Piece ancora più grande. Ci saranno inoltre alcuni eventi immancabili: Venerdì 1 novembre alle 12:00 – Incontro dal vivo con Tatsuya Nagamine e una sessione di disegno di Kenji Yokoyama durante il panel al Teatro del Giglio. Venerdì 1 novembre alle 16:00 la parata di cosplayers di One Piece dallo stand di One Piece fino a un’imponente location che sarà presto svelata. Venerdì 1 novembre alle 17:00 verranno proiettati al cinema Astra alcuni episodi molto speciali di One Piece. Saranno introdotti in sala da Tatsuya Nagamine, da un videomessaggio direttamente da Tokyo e da un video esclusivo creato per le celebrazioni del 25° anniversario a