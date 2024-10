Terza Categoria / Il programma completo della quarta giornata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Big match Largo Europa-Maiolati Pianello, Urbanitas Apiro alla prova del nove, la Spes riparte contro il Fabriano e tante sfide ad alto livello: il programma della quarta giornata della Terza Categoria girone C VALLESINA, 24 ottobre 2024 – Altro giro altra corsa per il girone C di Terza Categoria, che in questo fine settimana vedrà disputarsi la sua quarta giornata. Tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre vedremo le 14 squadre (escluso il Valle Del Giano che ha il turno di riposo) scontrarsi per ottenere i tre punti che iniziano ad assumere un valore sempre più grande con l’avanzare del campionato. Siamo infatti giunti ad un punto focale della stagione: in questo turno molte squadre saranno chiamate ad affrontare test importanti che verificheranno il loro stato di forma e quanto potranno essere competitive nel corso di tutto il campionato. .com - Terza Categoria / Il programma completo della quarta giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Big match Largo Europa-Maiolati Pianello, Urbanitas Apiro alla prova del nove, la Spes riparte contro il Fabriano e tante sfide ad alto livello: ilgirone C VALLESINA, 24 ottobre 2024 – Altro giro altra corsa per il girone C di, che in questo fine settimana vedrà disputarsi la sua. Tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre vedremo le 14 squadre (escluso il Valle Del Giano che ha il turno di riposo) scontrarsi per ottenere i tre punti che iniziano ad assumere un valore sempre più grande con l’avanzare del campionato. Siamo infatti giunti ad un punto focalestagione: in questo turno molte squadre saranno chiamate ad affrontare test importanti che verificheranno il loro stato di forma e quanto potranno essere competitive nel corso di tutto il campionato.

