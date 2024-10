Terrore sul volo Rotterdam-Perugia: allarme bomba e attentatore. Ma è un falso allarme (Di giovedì 24 ottobre 2024) Perugia, 24 ottobre 2024 - Momenti di Terrore ieri sera sul volo Rotterdam-Perugia per un falso allarme bomba e di un attentatore a bordo. Come da protocollo, all'arrivo del velivolo all'aeroporto San Francesco è scattata la procedura di emergenza intorno alle ore 20, causando un leggero ritardo ma nessun problema per i passeggeri. "Tutto è iniziato - spiega il direttore dell'aeroporto di Perugia, Umberto Solimeno - quando la torre di controllo di Padova ha captato una comunicazione in bassa frequenza nel codice aeronautico, che è stata registrata e trasmessa alla torre di controllo di Perugia, e che aveva fatto ipotizzare un segnale di allarme per la presenza di un attentatore a bordo o di una bomba. Si sarebbe trattato di un malinteso che ha fatto però scattare il piano di sicurezza nazionale. Lanazione.it - Terrore sul volo Rotterdam-Perugia: allarme bomba e attentatore. Ma è un falso allarme Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Momenti diieri sera sulper une di una bordo. Come da protocollo, all'arrivo del veliall'aeroporto San Francesco è scattata la procedura di emergenza intorno alle ore 20, causando un leggero ritardo ma nessun problema per i passeggeri. "Tutto è iniziato - spiega il direttore dell'aeroporto di, Umberto Solimeno - quando la torre di controllo di Padova ha captato una comunicazione in bassa frequenza nel codice aeronautico, che è stata registrata e trasmessa alla torre di controllo di, e che aveva fatto ipotizzare un segnale diper la presenza di una bordo o di una. Si sarebbe trattato di un malinteso che ha fatto però scattare il piano di sicurezza nazionale.

