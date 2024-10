Tajani chiude il G7 Sviluppo: “Qui il primo tassello” per la pace (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara, 24 ott. (askanews) – Nuovi aiuti alle popolazioni più sofferenti del Medio Oriente, l’idea di una Conferenza per la ricostruzione di Gaza, il pressante invito ai Paesi membri del G7 a una “risposta globale ambiziosa” alle sfide dello Sviluppo in Africa e alle molteplici crisi internazionali, per togliere spazio a ogni tipo di velleità di autocrazie sempre più invadenti: Cina, Russia e Iran. Sono questi i “primi tasselli del mosaico” di pace che la presidenza italiana del G7 ha messo sul tavolo dei lavori della ministeriale Sviluppo di Pescara, iniziata martedì 22 ottobre. Un difficile lavoro di mediazione, coronato soprattutto dalla presenza – nella giornata di lunedì – di qualificati rappresentanti di Libano, Israele e Autorità nazionale palestinese. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara, 24 ott. (askanews) – Nuovi aiuti alle popolazioni più sofferenti del Medio Oriente, l’idea di una Conferenza per la ricostruzione di Gaza, il pressante invito ai Paesi membri del G7 a una “risposta globale ambiziosa” alle sfide delloin Africa e alle molteplici crisi internazionali, per togliere spazio a ogni tipo di velleità di autocrazie sempre più invadenti: Cina, Russia e Iran. Sono questi i “primi tasselli del mosaico” diche la presidenza italiana del G7 ha messo sul tavolo dei lavori della ministerialedi Pescara, iniziata martedì 22 ottobre. Un difficile lavoro di mediazione, coronato soprattutto dalla presenza – nella giornata di lunedì – di qualificati rappresentanti di Libano, Israele e Autorità nazionale palestinese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali : parata di big nell'ultima settimana - oggi Calenda - si chiude con Meloni - Salvini e Tajani - Parata di big nell'ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni in Liguria a sostegno dei candidati alla presidenza della Regione. . Il primo appuntamento è quello di oggi pomeriggio alle 18 alla sala Cap di via Albertazzi, dove è atteso il leader di Azione Carlo Calenda, in sostegno al. (Genovatoday.it)

"Tajani scafista" : striscione-choc a Pontida. Insorge Forza Italia : "Inqualificabile". Salvini chiude il caso - Una Pontida attesissima: tutti stretti attorno al leader, Matteo Salvini, su cui pende una richiesta di condanna a 6 anni di carcere nell'ambito del processo Open Arms. A stretto giro, anche la nota di Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia: "La politica è una cosa seria e non uno scontro contro chi la pensa diversamente. (Liberoquotidiano.it)