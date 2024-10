Stalking a una donna via social? Presunti atti persecutori riqualificati in molestie per l’ex sindaco (Di giovedì 24 ottobre 2024) LECCE – Presunti atti persecutori riqualificati in molestie. “Non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione”, è quanto ha stabilito in giornata il giudice del Tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, chiamato ad esprimersi sulla vicenda che ha visto protagonista l’ex Lecceprima.it - Stalking a una donna via social? Presunti atti persecutori riqualificati in molestie per l’ex sindaco Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LECCE –in. “Non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione”, è quanto ha stabilito in giornata il giudice del Tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, chiamato ad esprimersi sulla vicenda che ha visto protagonista

Stalking a una donna via social? Presunti atti persecutori riqualificati in molestie per l’ex sindaco - La decisione del giudice del Tribunale di Lecce, sulla vicenda che ha coinvolto Massimo Manera, in passato alla guida di Sternatia, è quella di non doversi a procedere: intervenuta l'oblazione, l’isti ... (lecceprima.it)

