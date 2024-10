Agi.it - Sfreccia a 60 chilometri orari in monopattino, 900 euro di multa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - È costato unada 900e il sequestro del mezzo l'essereto a 60a bordo di un. L'episodio è accaduto in via Mesiano a Trento nei pressi dell'università. Protagonista un giovane, notato da due agenti della Polizia locale che lo hanno inseguito in direzione via Venezia dove lo hanno poi fermato. Diverse le irregolarità, il tachimetro che arrivava a una velocità di 56- la velocità massima ammessa non può essere superiore ai 25 - e la partenza che non avveniva a spinta ma azionando l'acceleratore. Irregolare anche la potenza nominale superiore a 500 W e la velocità accertata superiore a 20. Di marca Joyor, ilera spinto da due motori da 1000 W ciascuno. Inoltre, è stata contestata l'assenza di assicurazione verso terzi, obbligatoria in quanto ilnon si azionava a spinta.