Serie A 2024/2025, le probabili formazioni della nona giornata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le probabili formazioni della nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025, in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Questo turno si aprirà venerdì con due anticipi che vedranno impegnati l'Udinese contro il Cagliari e il Torino contro il Como. Sabato pomeriggio il Napoli capolista ospiterà il Lecce al Maradona, mentre a seguirà il Milan andrà a giocare al Dall'Ara contro il Bologna; in serata Atalanta-Verona. Il lunch match di domenica vedrà opposte Parma ed Empoli, mentre a seguire alle 15 sarà la volta di Monza-Venezia e Lazio-Genoa; chiusura con il botto con due posticipi di lusso come Inter-Juventus e Fiorentina-Roma. Ecco tutte le probabili formazioni della nona giornata di Serie A 2024/2025.

