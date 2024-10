Scontro tra corriere Amazon e Jeep: 29enne ferita in ospedale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura a San Leucio del Sannio, in via San Leucio, dove nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente frontale. Una ragazza di 29 anni, di origine irpina e corriere per Amazon, alla guida di un furgoncino bianco, stava percorrendo la strada in direzione Benevento quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con una Jeep condotta da un uomo di 40 anni. L’impatto, avvenuto su un tratto di strada particolarmente insidioso, è stato molto forte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la ragazza al vicino ospedale Fatebenefratelli di Benevento. La giovane è stata portata al nosocomio in codice giallo con un forti dolori a spalla e gamba, e una sospetta lesione alla caviglia, ma le sue condizioni non sembrano al momento preoccupanti. Anteprima24.it - Scontro tra corriere Amazon e Jeep: 29enne ferita in ospedale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura a San Leucio del Sannio, in via San Leucio, dove nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente frontale. Una ragazza di 29 anni, di origine irpina eper, alla guida di un furgoncino bianco, stava percorrendo la strada in direzione Benevento quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con unacondotta da un uomo di 40 anni. L’impatto, avvenuto su un tratto di strada particolarmente insidioso, è stato molto forte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la ragazza al vicinoFatebenefratelli di Benevento. La giovane è stata portata al nosocomio in codice giallo con un forti dolori a spalla e gamba, e una sospetta lesione alla caviglia, ma le sue condizioni non sembrano al momento preoccupanti.

