Schianto auto-moto davanti all'ospedale, paura per un ragazzino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Serio incidente davanti all'ospedale Mandic di Merate. Poco prima delle 18 un'auto e una moto si sono scontrate di fronte all'ospedale Mandic di Merate, provocando il ferimento del 18enne che era alla guida della due ruote: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha Leccotoday.it - Schianto auto-moto davanti all'ospedale, paura per un ragazzino Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Serio incidenteall'Mandic di Merate. Poco prima delle 18 un'e unasi sono scontrate di fronte all'Mandic di Merate, provocando il ferimento del 18enne che era alla guida della due ruote: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha

