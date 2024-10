Quotidiano.net - Satellite Boeing esplode in orbita, si cercano le cause. I rischi dei detriti spaziali

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Undi oltre 6,5 tonnellate prodotto daè esploso inall’inizio della settimana, producendo una grande quantità diche le agenzie internazionali stanno monitorando. Non sono ancora chiare ledell’incidente. Intelsat 33e – che è stato lanciato nel 2016 e forniva comunicazioni in Europa, Asia e Africa – ha subito sabato “un’anomalia”, come ha dichiarato Intelsat (la società che gestiva il) in un comunicato. Nonostante i tentativi di collaborazione conper cercare di riparare il, la US Space Force ha confermato lunedì che Intelstat 33e è esploso.