Raffaele Capolupo a piccoli passi verso la sua vita: lascia il Moscati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Raffaele Capolupo, il 35enne coinvolto lo scorso 29 settembre in un grave incidente stradale mentre si recava allo Stadio, è pronto a tornare a casa. Nei primissimi giorni immediatamente successivi all'incidente tante le preghiere per il giovane conosciutissimo in città , posto un quadro clinico definito grave dai medici. Poi passo dopo masso piccoli miglioramenti sino all'uscita dal reparto di terapia intensiva e, quindi, le imminenti dimissioni dall'Ospedale Moscati. Davanti a Raffaele resta un percorso di riabilitazione per le conseguenze dell'incidente, ma continuerà a lottare come un vero lupo, come ha dimostrato fino ad oggi.

Raffaele Capolupo lascia la Rianimazione per un altro reparto - Un percorso di recupero che continua con miglioramenti per cui in tanti hanno pregato in queste ultime settimane. it. . Tempo di lettura: < 1 minutoRaffaele Capolupo ha lasciato la rianimazione ed è stato trasferito in reparto. Il 35enne tifoso dell’Avellino era ricoverato presso il reparto guidato dall’equipe del dottor Angelo Storti dopo l’incidente stradale avvenuto in via Zoccolari nel capoluogo irpino, poco prima della gara del Partenio-Lombardi contro il Foggia. (Anteprima24.it)

Raffaele Capolupo : continuano i progressi nel recupero dopo l'incidente stradale - Raffaele Capolupo, dopo essere stato estubato lo scorso 8 ottobre, è stato trasferito in reparto, segnando un importante progresso nel suo percorso di recupero. . . . Il 35enne era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 29 settembre in via Scandone, ad Avellino, a pochi passi dallo Stadio. (Avellinotoday.it)