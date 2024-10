Qualcomm porta l’IA e Unreal Engine sulle auto: “Supercar” era un telefilm, ma KITT ora è realtà (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le nuove piattaforme Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite portano Oryon all’interno delle auto. Il cruscotto sarà disegnato con Unreal Engine, perché come nei giochi l’interfaccia non deve distrarre chi guida. Dday.it - Qualcomm porta l’IA e Unreal Engine sulle auto: “Supercar” era un telefilm, ma KITT ora è realtà Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le nuove piattaforme Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Eliteno Oryon all’interno delle. Il cruscotto sarà disegnato con, perché come nei giochi l’interfaccia non deve distrarre chi guida.

