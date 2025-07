fusione tra pernigotti e walcor nasce un nuovo polo dolciario italiano

Una nuova era nel panorama dolciario italiano prende vita con la fusione tra Pernigotti e Walcor, due storiche eccellenze che uniscono le loro forze per conquistare il mondo. Con un fatturato di 70 milioni e oltre 340 dipendenti, questa sinergia promette innovazione e qualitĂ senza precedenti. Le attivitĂ produttive...

Cremona, 1 Luglio 2025 – Nasce un nuovo polo dolciario. Walcor di Pozzaglio e Uniti (Cremona), in Lombardia, e Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria), in Piemonte, hanno unito i loro marchi storici. Ora, con un’operazione industriale di fusione per incorporazione, sono un’unica realtĂ con un fatturato annuo di circa 70 milioni e oltre 340 addetti (tra stabili e stagionali), e una solida presenza export in quasi 50 Paesi. Le attivitĂ produttive proseguiranno negli stabilimenti di Novi e Pozzaglio ed Uniti. L'operazione, sostenuta dai soci di riferimento - tra cui figurano investitori istituzionali assistiti da Jp Morgan Asset Management e Invitalia - unisce due marchi storici garantendo continuitĂ e proiettando il Gruppo verso nuove opportunitĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it